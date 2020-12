KV Mechelen mist Voet en groot deel technische staf tegen Club Brugge door corona

Geen Siemen Voet morgenavond bij KV Mechelen tegen Club Brugge. De centrale verdediger legde begin deze week opnieuw een positieve coronatest af. Eind oktober testte Voet ook al eens positief en zat hij een week in quarantaine. Uit de test die zondag werd afgenomen blijkt dat Voet nog niet genoeg antistoffen heeft aangemaakt tegen het virus. Dat bleek ook uit het resultaat van de hertest die KV liet afnemen. De verdediger moet dus opnieuw een week in quarantaine en mist de wedstrijden tegen Club Brugge en OH Leuven.

Ook de technische staf van de club is zwaar getroffen door het virus. Assistent-coaches Fred Vanderbiest (net als Voet te weinig antistoffen) en Kevin Van Dessel, physical coach Glenn Vanryckeghem, video-analist Jan Boden en ook sportief directeur Tom Caluwé hebben allemaal positief getest. Vorige week raakte ook al bekend dat de teammanager en twee kine’s besmet zijn. Hoofdcoach Wouter Vrancken en keeperstrainer Stef Pauwels zijn daarmee de enige leden van de staf die gespaard bleven. Zij zitten morgenavond op de bank. De rest moet noodgedwongen in quarantaine.

De club ontving deze voormiddag de resultaten van de laatste testronde. De A-kern was op dat moment bezig met zijn laatste training voor de match tegen Club Brugge. Assistenten Van Dessel en Vanryckeghem werden onmiddelijk van het veld gehaald, zij hadden zondag nog negatief getest. De vele positieve gevallen binnen de technische staf bemoeilijken vanzelfsprekend de wedstrijdvoorbereiding op de duels tegen Club Brugge en OH Leuven zondag. “Het is absurd”, beseft Vrancken. “Gelukkig was het meeste werk richting Club verricht, maar wat op de wedstrijddag zelf? De opwarming, de ontleding van de stilstaande fases, videobeelden, … Heel wat dingen gaan noodgedwongen wegvallen, want met twee (Vrancken en Pauwels, red.) kunnen we niet alles bolwerken.” Dan maar de staf van de beloften inschakelen? “Dat kan ook niet, want die trainers zijn niet getest.”