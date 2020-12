Club die twee jaar geleden alles verloor aast op stunt tegen Carrasco en Atlético: van “horrorfilm” naar sprookje (?)

Om 19u00 spelen Yannick Carrasco en Atlético Madrid een bekerwedstrijd op het veld van CE Cardassar. Wie dat twee jaar geleden had voorspeld, werd hoogstwaarschijnlijk gek verklaard.

Liefst 28 bekerwedstrijden staan er woensdagavond gepland in Spanje, onderdeel van de eerste ronde van de Copa del Rey. Verschillende eersteklassers komen in actie, maar Atlético staat voor de opvallendste klus. Het moet voorbij amateurclub CE Cardassar.

Ruim twee jaar geleden, begin oktober 2018, zat die club nog helemaal aan de grond. Niet door financiële problemen, maar door toedoen van een natuurramp. Door hevige regenval stroomde de rivier Begura de Salma over, met alle gevolgen van dien. Sant Llorenc des Cardassar, een stadje met zo’n 4.000 inwoners, werd overspoeld door een gigantische hoeveelheid water. Dertien mensen lieten het leven, velen werden dakloos.

Foto: REUTERS

Horrorfilm

“Er waren nog wel eens overstromingen geweest, maar niet op die schaal”, vertelt Cardassar-middenvelder Ivan Antich aan ESPN. “Niet met zo’n kracht en met zo’n zware gevolgen.”

“Ik had nog nooit zoiets gezien”, herinnert verdediger Sergi Febrer zich. “Het leek zoiets waar je later een boek over leest of schrijft. Doorheen die straten lopen toen, dat leek wel een horrorfilm. Er was geen licht, overal politie en modder. Alles was verwoest.”

Ook niet meer zoals het was: het stadion van Cardassar, beter bekend als Es Moleter. Het gras was gewoon uit de grond gerukt door het stromende water. “Toen we een dag na de overstroming naar ons veld gingen kijken, was er geen veld meer te bespeuren”, aldus Antich.

Así estaba el campo del @Cardassar tras las trágicas lluvias de octubre de 2018.

13 muertos.

Una de las experiencias más fuertes que vivimos como periodistas.

Su presidente, @JaumeSoler3, atendió a todos. Pese a todo.

2 años después, ahí jugará el @Atleti.

Me alegro. Mucho❤️ pic.twitter.com/iITSIG91UR — Javi Torres (@JaviTorresCifu) November 16, 2020

Er werd gevreesd voor het einde van de club. “Alles was gewoon weggevaagd door het water. We hadden zelfs geen voetbalschoenen meer. Alles zijn we toen verloren, alles. Zelfs de wasmachines waren weg. Alle truitjes, verdwenen. We hadden niets meer en moesten alles vervangen. Van het veld tot de kleedkamers en de kantine. Alles. Alles.”

Maar er kwam hulp. Zo doneerde tennisster Rafael Nadal, die in de buurt opgroeide, 1 miljoen euro om de sportfaciliteiten in het dorpje te helpen heropbouwen. Drie maanden later werd het nieuwe stadion van Cardassar geopend.

Three-time Laureus Award winner and tennis icon @RafaelNadal pitches in to help flood victims in the nearby Majorcan town of Sant Llorenç des Cardassar.



Class on and off the court! 🙌 pic.twitter.com/WXPXOZskVL — Laureus (@LaureusSport) October 10, 2018

Opmars

Sindsdien zit het team in een uitstekende flow. In het seizoen 2018-2019 promoveerde Cardassar van de vijfde naar de vierde klasse in Spanje. Dan kwam het coronavirus roet in het eten gooien, maar niet meteen voor de club uit Mallorca. Cardassar stond namelijk aan kop en kreeg de titel toebedeeld toen de amateurcompetities stilgelegd werden. Daardoor mocht de club spelen om een plek in de eerste ronde van de Copa del Rey, welke het bereikte na een zege tegen CF Epila.

En toen kwam dan ook nog eens Atlético Madrid uit de trommel bij de loting.

🏆👑 #SorteoCopa



🥰 Avui ha estat un dia ple d’emocions.



😁😍 Aquesta és la reacció de la plantilla quan hem sabut que l’@Atleti visitarà El Molater a la 1a ronda de Copa.#VamosCarde 💛🖤 pic.twitter.com/GCPYftwuaH — CE Cardassar (@cardassar) November 16, 2020

“Het enige spijtige is dat er niet veel mensen aanwezig kunnen zijn”, aldus voorzitter Jaume Soler, die 305 toeschouwers verwacht in Es Moleter. “Het wordt een speciale dag. We spelen met dezelfde groep die we twee jaar geleden ook al hadden en dus spelers die meegemaakt hebben wat er gebeurd is. Twee promoties op een rij en nu de beker bereiken… Sportief gezien had het niet beter kunnen gaan. We bestaan al 96 jaar en ons beste jaar was dat vlak na de overstroming.”