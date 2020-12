Rusland doet onderzoek rond FSB van de hand als “grappig”

Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, heeft het Bellingcat-onderzoek naar de vergiftiging van Kremlin-criticus Aleksej Navalny van de hand gedaan als “grappig”. In dat onderzoek wordt de Russische geheime dienst FSB beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de vergiftiging.

“Al dit nieuws is grappig om te lezen. Maar de manier waarop het nieuws wordt gepresenteerd, zegt maar een ding: het ontbreekt onze Westerse partners aan ethische normen”, zei Lavrov woensdag tijdens een bezoek aan de Kroatische hoofdstad Zagreb. Volgens hem weigeren Westerse landen “te voldoen aan internationale wettelijke normen als het gaat om het vaststellen van feiten”.

Uit het onderzoek zou blijken dat een FSB-team de politicus “meer dan 30 keer volgde sinds hij aankondigde dat hij zich kandidaat zou stellen om president te worden”.

Navalny, een van de meest uitgesproken critici van president Vladimir Poetin, werd eind augustus ernstig ziek aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Hij belandde aanvankelijk in een ziekenhuis in het Russische Omsk. De autoriteiten gaven na enkele dagen toestemming om de politicus naar Duitsland te laten vliegen.

Internationale experts stelden later vast dat Navalny is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Hij overleefde die aanslag en kon na 32 dagen worden ontslagen uit het Charité-ziekenhuis in de Duitse hoofdstad Berlijn.

Er zouden nu drie FSB-agenten zijn geïdentificeerd die Navalny volgden naar Tomsk, waar hij zou zijn vergiftigd. Twee van die FSB’ers gebruikten een alias en hadden een medische achtergrond. Zeker vijf andere FSB-agenten zouden die groep hebben ondersteund. De communicatie binnen de eenheid zou kort voor de vergiftiging flink zijn toegenomen.