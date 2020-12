Club Brugge zoekt deze winter een oplossing voor miljoenenaankoop Krmencik: “Brengt niet wat we verwacht hadden”

Brugge - Een jaar geleden kostte hij nog 6 miljoen euro, nu mag Michael Krmencik alweer vertrekken bij Club Brugge. De Tsjechische international kon nooit bekoren én Club gaat op zoek naar een vervanger. Tegenwoordig speelt de 19-jarige De Ketelaere ook nog eens de pannen van het dak op zijn positie, waardoor de lange spits compleet overbodig is. “We hebben de stand van zaken besproken met Michael”, zegt Clement.

Het is de eerste keer dat ze bij Club Brugge on the record toegeven dat de transfer van Michael Krmencik geen match made in heaven was. Een jaar geleden werd hij gehaald bij Viktoria Plzn omdat de overgang van de Argentijn Adolfo Gaich te duur bleek. Na drie goals en drie assists in 19 matchen, maar vooral een schrijnend gebrek aan kwaliteit aan de bal, hebben Clement en co nu hun conclusies getrokken. Een oplossing tijdens de winterstop is het beste voor alle partijen. “We hebben de zaken besproken met hem”, aldus Clement. “Tot nu toe heeft Michael niet het rendement gebracht wat wij - en ook hijzelf - verwacht hadden. Dat heeft niets met inzet te maken, wel met kwaliteit. We zullen zien wat de mercato brengt.”

Eerder kondigde Vincent Mannaert al aan dat Club deze winter op zoek gaat naar een nieuwe centrumspits. Die moet er eerst komen vooraleer Krmencik verhuurd over verkocht wordt. “Momenteel moeten we nog niet vooruit lopen op de zaken. Voor hetzelfde geld kunnen we geen nieuwe spits aantrekken omdat de bedragen op de transfermarkt onbetaalbaar zijn. Eerst moet er iemand anders komen, want anders wordt onze kern nog smaller.”

Ook door ontbolstering De Ketelaere

Dat Club nu net openlijk toegeeft dat Krmencik andere oorden mag opzoeken, is niet toevallig. Met de ontbolstering van De Ketelaere als diepe man heeft blauw-zwart aanvallend aan slagkracht gewonnen de laatste weken. “Sinds hij diep speelt, is het gemakkelijker voetballen voor de flankaanvallers en middenvelders”, legt Clement uit. “Hij heeft die rol heel goed vervuld. Maar ik reken niet alleen op de jongens die de laatste weken voorin hebben gespeeld. Ik reken op iedereen. We moeten rekening houden met alle omstandigheden: covid-gevallen, blessures en de opeenvolging van wedstrijden. Maar ze moeten natuurlijk bewijzen dat ze het verdienen om in de ploeg te staan.”

Op Mechelen wil Club donderdagavond zijn leidersplaats behouden. Dat moet het nog steeds doen zonder Vormer, Schrijvers en Horvath die in quarantaine zitten. Dennis zit in Nigeria na het overlijden van zijn broer. “Die leidersplaats is meer dan ooit belangrijk. We zitten in een heel speciale periode: morgen kan het door corona gedaan zijn met voetballen en dan ligt de eindstand mogelijk helemaal vast. Je weet niet hoe de cijfers gaan evolueren. De druk is daarom groter om op die eerste plaats te staan. In andere jaren spreken kunnen ploegen nog terugkomen tijdens de play-offs, maar nu moeten we met alle scenario’s rekening houden.”