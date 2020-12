Schaatstrainer riskeert 4 jaar voorwaardelijke celstraf na relatie met 14-jarig meisje

Houthulst / Edegem - Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar gevorderd tegen een twintiger uit Edegem die verdacht wordt van verkrachting, aanranding, verwerven van kinderporno en het aanzetten tot ontucht. Zijn slachtoffer was een 14-jarig meisje uit Hulshout.

De twintiger was de schaatstrainer van het meisje. De twee kregen gevoelens voor elkaar en begonnen een relatie. Op weg van en naar de trainingen - hij gaf het meisje het lift - stelden ze seksuele handelingen. Het meisje stemde toe, maar volgens het openbaar ministerie gebeurde dat onder morele dwang, omwille van het leeftijdsverschil en het feit dat hij als trainer gezag over haar had. De schaatstrainer erkent de relatie en seksuele handelingen, maar stelt dat dit niet gekwalificeerd kan worden als verkrachting.

De rechtbank doet een uitspraak op 13 januari.