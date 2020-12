Primeur: luchtvervuiling droeg bij aan overlijden van Londens meisje, oordeelt rechtbank

Een Britse rechter heeft woensdag beslist dat luchtvervuiling een rol heeft gespeeld bij het overlijden van een negenjarig meisje in Londen. Het is voor het eerst dat het Britse gerecht een concreet sterfgeval aan luchtvervuiling koppelt.

Ella Kissi-Debrah was op 15 februari 2003 op 9-jarige leeftijd overleden aan een astma-aanval. Ze woonde in Lewisham, in het zuidoosten van Londen, op nog geen 30 meter van de erg drukke South Circular Road.

De ‘coroner’, een soort onderzoeksrechter die de oorzaak bij bepaalde sterfgevallen moet vaststellen, heeft nu geoordeeld dat de luchtvervuiling een concrete bijdrage heeft geleverd aan het overlijden. “Ik besluit dat Ella stierf aan astma, waartoe bijgedragen werd door een buitensporige blootstelling aan luchtvervuiling”, zo luidde het oordeel.

Aanvankelijk werd het overlijden toegeschreven aan een “acuut ademhalingsfalen”. Maar de moeder, Rosamund Kissi-Debrah, legde zich daar niet bij neer en wilde luchtvervuiling laten erkennen als de oorzaak van de dood van haar dochter. Er werd beslist om het overlijden opnieuw te onderzoeken nadat een rapport van een Britse wetenschapper in 2018 de hoge mate van luchtvervuiling in de buurt van het huis had aangetoond.

De wetenschapper Stephen Holgate, stelde dat er een “opvallend verband” was tussen eerdere ziekenhuisopnames van het meisjes en de hoeveelheden stikstodioxide (NO2) en fijnstof in de buurt van de woning. Het meisje moest in de drie jaar voor haar overlijden 27 keer in het ziekenhuis worden opgenomen, zegt BBC News.