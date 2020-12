Matrassen vanaf 1 januari gratis ingezameld op containerparken

Vanaf 1 januari 2021 kan je je afgedankte matras gratis inleveren op het recyclagepark. Het is een rechtstreeks gevolg van de producentenverantwoordelijkheid. Een goede zaak, vindt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Wie nog kan wachten met de inlevering doet dat wel best na 1 juli 2021, dan worden de matrassen ook overal gerecycleerd.

De producentenverantwoordelijkheid voor matrassen werd eerder al eens uitgesteld van 1 januari 2018 naar 1 januari 2021. Vanaf volgend jaar betalen producenten voor de inzameling en verwerking van afgedankte matrassen. Volgens het VVSG een belangrijke stap in de goede richting. “Op deze manier worden de fabrikanten 100 procent verantwoordelijk voor hun producten zodra die afval worden. Lokale besturen ontvangen vanaf dan ook een vergoeding”, aldus VVSG-voorzitter Wim Dries.

Bij de aankoop van een matras zullen consumenten een milieubijdrage moeten betalen. Die dient om de inzamelings-, ontmantelings- en verwerkingskosten van de afgedankte matrassen te financieren en is ook bestemd voor onderzoek en ontwikkeling naar ecodesign van nieuwe matrassen. De bijdrage wordt bepaald op basis van het type en de grootte van de matras en bedraagt maximum 17 euro inclusief btw. Verkopers zijn niet verplicht om deze bijdrage apart te vermelden op de factuur of het kasticket, maar het mag wel.

De eerste helft van volgend jaar wordt een overgangsperiode: mensen kunnen hun afgedankte matras al gratis deponeren op het recyclagepark, maar ze kunnen nog bij het grofvuil terechtkomen. Dan worden ze verwerkt in een verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Ten laatste vanaf juli 2021 worden de matrassen selectief ingezameld, belanden ze in een aparte container en worden ze ontmanteld en gedeeltelijk gerecycleerd. Het VVSG roept mensen dan ook op indien mogelijk nog te wachten tot juli.

Sommige verkopers van matrassen aanvaarden ook gratis een oude matras wanneer de klant bij hen een nieuwe aankoopt. Een lijst van die winkels is terug te vinden via www.valumat.be.