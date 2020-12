Politiezone CARMA verbaasd over ophef rond inzet van drones: “Steeds met respect voor privacyregels”

/ Genk / Zutendaal / As / Bree / Bocholt / Kinrooi / Houthalen-Helchteren / Oudsbergen -

De lokale politie van de zone CARMA reageert verbaasd over de ophef, die ontstaan is nadat CARMA vorige week had aangekondigd om drones in te zetten bij de handhaving van de coronamaatregelen. “De inzet van drones gebeurt steeds conform het wettelijk kader omtrent het respect voor de privacyregels. We waren verbaasd over de ontstane ophef naar aanleiding van onze mededeling vorige week dat we aankondigden het aantal controles op het openbaar domein in de kerstvakantie te verhogen in kader van overlast en de coronamaatregelen, “ laat de communicatiedienst van zone CARMA weten.