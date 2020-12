Turkse top lonkt voor Mickaël Tirpan (27), maar door gezondheidsproblemen vrouw wil hij terug naar België: “Afscheid wordt elke keer moeilijker”

Hij maakt zijn dromen waar, zegt hij. Als hij dat zegt, heeft Mickaël Tirpan (27) het over het voetbalveld, want 2020 is een hard jaar geweest voor zijn jonge gezinnetje. In het voetbalgekke Turkije maakt hij zoveel indruk dat de absolute top lonkt, maar liefst van al wil hij zo snel mogelijk terug naar België nadat een agressieve vorm van de ziekte MS vastgesteld werd bij zijn vrouw. “Ik denk niet dat ik van een transfer naar een Turkse topclub gelukkiger ga worden. Als ik weer naar België kan, doe ik dat meteen.”