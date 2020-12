Buurlanden gaan op slot en dat is slecht nieuws voor Steffi: “Bedrijf redden gaat ten koste van onze kinderen”

De bontgekleurde amaryllissen van bloemenkwekers Johan Verbeeck (34) en Steffi De Kerpel (34) uit Laarne kleuren straks verwelkt bruin in de serre. Omdat Duitsland en Nederland op slot gaan, verliezen zij voor het grootste deel hun belangrijkste afzetmarkten voor deze traditionele kerstbloem. Ook de eerste coronagolf spaarde hen niet. “We werken dag en nacht om het bedrijf te redden, ten koste van de kinderen.”

Tachtig meter ver reikt de rij amaryllissen. Veertien soorten, goed voor twee hectare aan serre. De rij is bontgekleurd: wit, roze, rood en verschillende kleuren gecombineerd. “Normaal snijden we in deze ...