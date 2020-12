‘Nieuwe lichting’-duo Kids With Buns schrijft lied voor hulplijn 1712

Het duo van Kids With Buns gebruikt hun eerste single om de problematiek rond seksueel geweld in de kijker te zetten. Foto: Zeb Coune

“Een nummer voor een nummer.” Dat is het idee achter de debuutsingle van Kids With Buns: het muzikale duo lost vandaag een lied voor de hulplijn 1712, die zich inzet voor slachtoffers van geweld en misbruik. Het gelijknamige lied is een statement tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Sinds de coronacrisis neemt het aantal oproepen over seksueel geweld zienderogen toe bij hulplijn 1712. Van de meer dan 10.000 meldingen gaat ruim 10 procent over grensoverschrijdend gedrag – dit jaar goed voor duizend (mogelijke) slachtoffers. De meeste zijn jongeren: meer dan de helft van de oproepen over geweld tussen minderjarigen gaat over seksueel geweld.

“Het is een realiteit die veel kinderen en jongeren meemaken”, zegt Wim Van de Voorde, coördinator van 1712. “Bij minderjarige Vlaamse meisjes maakte één op vijf al een ernstige vorm van grensoverschrijdend gedrag mee. Bij jongens één op tien. De oproepen die 1712 binnenkrijgt, bevestigen die hoge cijfers. We kregen dit jaar 50 procent meer oproepen vergeleken met 2019.”

Het zette Kids With Buns, geselecteerd voor De Nieuwe Lichting 2021 van Studio Brussel, aan om een lied te schrijven voor de hulplijn. Nadat Amber Piddington (19) en Marie Van Uytvanck (21) dit jaar in de halve finale van de Rock Rally stonden, lossen ze vandaag hun eerste single 1712. Een song met een biografisch kantje: zangeres Amber werd zelf geconfronteerd met lichte vormen van seksuele intimidatie en zag ernstige gevallen in haar omgeving. “Ik ken veel vriendinnen die misbruikt of geïntimideerd zijn geweest. Er is nood aan meer bewustzijn rond de problematiek.”

Amber Piddington (rechts) en Marie Van Uytvanck zagen al gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in hun omgeving. “Ik ken veel vriendinnen die misbruikt of geïntimideerd zijn”, zegt Amber. Foto: Jonathan Troch

Themadag

In hun lied beschrijft Kids With Buns hoe meisjes en vrouwen zich bedreigd voelen op straat, en tijdens het uitgaan bang zijn om gedrogeerd te worden. “Dat gebeurt nog steeds”, zegt Marie. “Net als ongewenste aanrakingen. Te vaak wordt dat gerelativeerd of genegeerd.”

De single verschijnt niet toevallig vandaag: 17 december is de themadag van 1712. Zo zet de hulplijn zijn werking in de kijker. De actie krijgt steun van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Meer info op 1712.be. De hulplijn is gratis en anoniem, en elke dag bereikbaar via telefoon, email of chat.