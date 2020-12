Nog geen vaccin, wel al vaccin-sokken: “Herinnering aan bizar jaar”

Omdat corona sucks, bedachten ondernemers Kristof Lambert en Freija De Baere ‘corona socks’. Sokken met de afbeelding van een vaccin.

“Toen die tweede lockdown aangekondigd werd, moesten we onze winkel opnieuw sluiten. Via de webshop konden we ons nog wel bezighouden, maar het is toch anders dan een winkel runnen. Stilzitten is niet echt iets voor ons, dus besloten we een sokkenlijn te ontwerpen en te starten", zegt Lambert van de Genste schoenwinkel Walk The Line. Met een grafisch ontwerper bedachten ze de vaccin-sokken. “Het vaccin is voor iedereen toch een beetje dé remedie waar we naar uitkijken. De hoop dat het leven weer wat normaler kan worden. Misschien kunnen de sokken ooit een herinnering zijn aan een bizar jaar. Vandaar dat we het wel leuk vonden. De reacties zijn gelukkig ook positief. Mensen kunnen er mee lachen.”

De ondernemers maakten er ook een ‘spel’ van. In één van de doosjes zit ook een ‘vaccin’ verstopt. “Diegene die het vaccin vindt, krijgt een waardebon om te spenderen in de winkel.”