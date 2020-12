Antwerp-coach Ivan Leko kiest opnieuw voor Jean Butez tussen de palen, Beiranvand verdwijnt naar de bank

Alireza Beiranvand ziet zijn mindere prestatie tegen Club Brugge afgestraft met een plaats op de bank tegen Zulte-Waregem. Antwerp-coach Ivan Leko kiest opnieuw voor de Fransman Jean Butez tussen de palen. Ook Ritchie De Laet neemt zijn plaats in de basis opnieuw in.

LIVE. Volg hier LIVE Antwerp - Zulte Waregem!

De Iraanse doelman debuteerde vorige week uitstekend in de verloren Europese wedstrijd op het veld van Tottenham. Reden genoeg voor coach Leko om de doelman met de verre uitworp ook afgelopen zondag tegen Club Brugge de wei in te sturen. Beiranvand lag met een slechte uittrap echter aan de basis van de eerste Brugse treffer en maakte voor het overige een weinig secure indruk. Leko sprak achteraf dan ook van een vergissing waarmee duidelijk werd dat Beiranvand vandaag meer dan waarschijnlijk naar de bank zou verhuizen. Wat intussen is gebeurd.