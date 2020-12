Leider in de Ligue 1, maar voorzitter van Lille overweegt club te verkopen

Sportief gaat het Lille voor de wind, maar door de coronacrisis heeft de leider in de Ligue 1 het financieel hard te verduren. Voorzitter Gerard Lopez overweegt dan ook om de Noord-Franse club te verkopen.

“Ik bestudeer een overnamebod dat ik heb ontvangen”, bevestigde Lopez woensdag, nadat L’Equipe aan het licht bracht dat het in Luxemburg gevestigde investeringsfonds Kalisto Sporting SARL, een filiaal van Merlyn Partners van de Nederlander Maarten Petermann, Rijsel wil overnemen.

Lopez nam Lille nog maar vier jaar terug over van Michel Seydoux. Hij ging daarvoor een lening aan bij het Amerikaanse investeringsfonds Elliott Management en dat wil zijn geld terug. Tot nu zou Lopez nog maar 102 van de geleende 225 miljoen dollar terugbetaald hebben. Kalisto Sporting SARL zou bereid zijn die schuld over te nemen. Oud-voetballer Olivier Létang, voormalig voorzitter van Rennes, zou in dat geval de nieuwe voorzitter worden. Een overname van Rijsel kan ook gevolgen hebben voor Moeskroen, dat in juli door Lopez gekocht werd. (belga)