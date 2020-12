Vier reistassen met menselijke resten gevonden in de buurt van Firenze

In de buurt van Firenze, in het zuiden van Italië, zijn de afgelopen dagen vier reistassen gevonden met afgesneden lichaamsdelen. De vondst wordt gelinkt aan de verdwijning van een Albanees stel vijf jaar geleden.

De reistassen werden in de afgelopen zes dagen gevonden in een veld tussen de Sollicciano-gevangenis en de autosnelweg die Firenze met Pisa en Livorno verbindt.

Een deel van de lichaamsdelen blijkt van de 54-jarige Shpetim Pasho te zijn, aldus de politie volgens openbare omroep RAI. Pasho en zijn vrouw Teuta werden in 2015 door hun dochter als vermist opgegeven. Het Albanese paar was destijds naar Italië gereisd om hun zoon Taulant te bezoeken, die een celstraf uitzat in de Sollicciano-gevangenis voor drugsfeiten.

Volgens de Italiaanse media onderzoeken speurders of de twee het slachtoffer zijn geworden van een vendetta tegen hun zoon.