Verzet prins Laurent tegen herziening van dotatie verworpen door Raad van State: “Choquerend”

De Raad van State heeft dinsdag het verzoek verworpen dat prins Laurent had ingediend om de beslissing van het federaal parlement over de herziening van zijn dotatie te vernietigen. Dat meldt de krant Le Soir en het nieuws wordt bevestigd door meester Laurent Arnauts, de advocaat van de prins. “Prins Laurent betreurt deze beslissing, die zowel voor hem als voor zijn advocaten choquerend overkomt”, klinkt het bij de advocaat.

In maart 2018 had de federale regering beslist de dotatie van de prins met 15 procent te verminderen, nadat hij in juli 2018 op de Chinese ambassade een ceremonie had bijgewoond naar aanleiding van de 90ste verjaardag van de creatie van het Chinese Volksleger. De prins had daarvoor geen toestemming gevraagd aan de eerste minister of aan de minister van Buitenlandse Zaken. De regeringsbeslissing was bevestigd door een stemming in het parlement maar prins Laurent was naar de Raad van State getrokken om die beslissing te laten vernietigen. Dinsdag heeft de Raad van State zijn verzoek echter afgewezen.

