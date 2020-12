De wereldberoemde Duitse koorleider Gotthilf Fischer, bijgenaamd de koning der koren, is op 92-jarige leeftijd overleden.

Met 1.500 zingende vrouwen en mannen trad hij op bij de finale van het wereldkampioenschap voetbal in 1974 in München. Ruim zeventig jaar stimuleerde hij met name de Duitsers om meer samen te zingen. Hij verkocht ruim 16 miljoen platen en zijn opname van ‘Ode an die Freude’ werd ruim 17 miljoen keer bekeken op YouTube.