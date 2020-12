Europees Commissievoorzitter Von der Leyen vraagt 27 EU-lidstaten vaccinatie op dezelfde dag te starten

Als het van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen afhangt, starten alle 27 lidstaten van de Europese Unie hun vaccinatiecampagnes tegen Covid-19 zo snel mogelijk en op dezelfde dag. Dat heeft ze woensdag gezegd in het Europees Parlement.

Dinsdag raakte bekend dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) wellicht op 21 december het coronavaccin van Pfizer/BioNTech zal goedkeuren. Daarvoor was sprake van 29 december. Mogelijk zal de Belgische vaccinatiecampagne daarom vroeger van start gaan dan de eerder vooropgestelde datum van 5 januari. In ieder geval moet ons land klaar zijn als de vaccins klaar zijn, verklaarde premier Alexander De Croo.

Volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zullen de vaccinaties al voor Nieuwjaar van start kunnen gaan, zo zei ze woensdag. “We hebben meer dan genoeg dosissen aangekocht voor iedereen in Europa en om onze buren en partners wereldwijd te kunnen steunen. (...) Om het virus klein te krijgen, moet meer dan 70% van de bevolking gevaccineerd worden. Dat is een gigantische opdracht. Laat ons daarom zo snel mogelijk met de vaccinaties van start gaan. Met 27 (landen) samen, op dezelfde dag. Zoals we in eenheid deze pandemie doorkomen, moeten we ook de uitroeiing van dit vreselijke virus samen en eensgezind starten”, aldus Von der Leyen.

Coördinatie

Zes Europese landen, waaronder ook België, spraken al af om elkaar te informeren over hun campagnes. Op het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) klonk het dinsdagavond nog dat het vooral de bedoeling is om de campagnes in de verschillende landen wat te coördineren en om “elkaar op de hoogte te houden”. Het zou niet meteen de bedoeling zijn om concrete afspraken te maken om overal op hetzelfde moment te gaan vaccineren.

Dat is overigens ook niet wat Von der Leyen bedoelde, maakte haar vicevoorzitter Margaritis Schinas even later duidelijk. “Iedere lidstaat zal zijn eigen nationale procedures organiseren”, zei hij. Maar “het gaat erom dat alle lidstaten op dezelfde dag toegang hebben tot het vaccin”. Daarom heeft de EU de goedkeuring in handen gelegd van het onafhankelijke EMA. Als dat groen licht geeft en de Commissie het vaccin heeft toegelaten, “zullen de nationale vaccinatieplannen op gang komen”.

De beslissing van de Commissie zou er al binnen de twee dagen na de goedkeuring van het EMA kunnen komen.