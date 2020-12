Sfeer en inhoud zijn belangrijk, maar er is maar één ding dat ons geluk op het werk echt bepaalt

Niet de sfeer op de vloer, niet de inhoud van de job en niet de afstand, wel het loon is de belangrijkste geluksfactor in onze job. De HR-dienstengroep Acerta komt tot die bevinding na een tweejaarlijkse bevraging van 2.000 werknemers.

Maar liefst 53 procent van de Belgen noemt het loon de belangrijkste geluksfactor, en 38 procent zou voor een beter loon van werkgever veranderen. Werkzekerheid heeft aan belang gewonnen in dit bijzondere jaar: 42 procent zou zijn job inruilen voor een andere als die voldoende werkzekerheid biedt.

Acerta concludeert dat de coronacrisis duidelijk zijn impact heeft gehad. “Het is logisch dat we in crisistijden teruggrijpen naar zekerheid en basisbehoeften, zoals loon. Met bedrijfscultuur of doorgroeimogelijkheden zijn werknemers vandaag duidelijk minder bezig. Wat er elke maand netto op de rekening komt, is het belangrijkste”, zegt Annelies Baelus.

84 procent van de werknemers wil wel meer flexibiliteit in zijn loon. Twee jaar geleden bleek al dat 70,5 procent vragende partij was om over een budget te beschikken waarmee eigen keuzes kunnen worden gemaakt voor de invulling van het loon en eventuele voordelen.