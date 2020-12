Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “Sluiting grenzen niet aan de orde”

Een sluiting van de grenzen is momenteel niet aan de orde, maar de regering blijft Nederlanders en Duitsers wel “op alle mogelijke manieren ontraden” om hier hun kerstinkopen te komen doen. Dat laat het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden weten. Er is een gezamenlijke communicatie met de collega-ministers uit de buurlanden in de maak en er komt een flyercampagne aan de grenzen.

Nu de niet-essentiële winkels in Nederland en Duitsland de deuren moesten sluiten, bestaat het risico dat Duitsers en Nederlanders de grens oversteken om hier te komen winkelen. De Belgische regering raadt dat samen met de regeringen in de buurlanden af. De kwestie wordt vrijdag besproken op het Overlegcomité.

Een sluiting van de grenzen is echter niet aan de orde, benadrukt het kabinet-Verlinden. “Dat is een zeer verregaande maatregel die alleen in overleg met de buurlanden kan worden genomen, want binnen de EU geldt vrij verkeer van goederen en personen.” Verlinden staat permanent in overleg met haar collega’s uit de buurlanden. Er is ook een gezamenlijke communicatie in de maak, die in de loop van de komende dagen wordt verspreid, aldus haar kabinet.

Tegelijkertijd zal de politie zoals eerder aangekondigd vanaf 18 december grondiger controleren op het verplichte Passenger Locator Form voor Belgen die langer dan 48 uur in het buitenland zijn geweest. Dat gebeurt echter tijdens gewone verkeerscontroles, zegt het kabinet-Verlinden. Het gaat niet om statische grenscontroles zoals die er in de eerste lockdown waren.

Tot slot bereidt ons land een campagne voor waarbij flyers worden uitgedeeld in het grensgebied, die nog eens alle geldende coronamaatregelen in België oplijsten. Het gaat dan bijvoorbeeld over de regel dat mensen alleen moeten winkelen, maximaal een half uur binnen mogen zijn in een winkel en overal anderhalve meter afstand moeten bewaren.