Anderlecht-jonkie Lucas Lissens tevreden over debuut ondanks rode kaart: “Ik heb de meeste duels gewonnen”

Anderlecht won dinsdag van Oostende, ondanks of dankzij een elftal vol tieners. Onder hen de debuterende Lucas Lissens (19). De jonge verdediger speelde een meer dan behoorlijke partij tot hij iets voorbij het uur werd uitgesloten na een te drieste ingreep op D’Arpino.

Lissens reageerde vandaag via de sociale media. “Ik was heel excited om aan de match te beginnen en dacht dat ik er klaar voor was”, klonk het. “Ik heb mij proberen voor te bereiden zoals altijd. Eens die match begonnen was, vergeet je alles en zat ik erin. Ik heb de meeste duels gewonnen, het team zat goed in de match.”

Maar dat veranderde na de rode kaart die Lissens incasseerde na een te drieste tackle. “De bal schiet wat ver van mijn voet, ik probeer hem te recupereren en zet een sliding in. Ik probeer mij nog in te houden en mijn voet nog terug te trekken maar de ref besliste dat het rood was. Ik leg mij neer bij de beslissing. IK was blij met mijn debuut maar niet met mijn rode kaart.”