Chinese maansonde Chang’e-5 weer op aarde geland

De terugkeermodule van de Chinese Maansonde Chang’e-5 is woensdag (Belgische tijd) weer op aarde geland, zo heeft de Chinese staatstelevisie gemeld.

De sonde landde na een missie van meer dan twintig dagen met haar ongeveer 2 kilo stalen van de maan in de steppen van Binnen-Mongolië. China is daarmee na de Verenigde Staten en de vroegere Sovjet-Unie de derde mogendheid die monsters van onze natuurlijke satelliet naar onze planeet bracht. Het is ook veertien jaar dat dit voor het laatst gebeurde. De maanlander heeft ook een Chinese vlag op het hemellichaam geplant. Daarvoor was dat alleen met de Amerikaanse ‘Stars en Stripes’ gebeurd.

Helikopters en voertuigen die met sterke schijnwerpers zijn gewapend, zetten zich in beweging om de capsule in Siziwang Banner te vinden. De duisternis van de nacht en zwaar winterweer met sneeuw, wind en temperaturen van meer dan twintig graden onder nul bemoeilijken de zoektocht. De capsule is maar een zevende zo groot als een bemande capsule, en bevindt zich in een landingszone van 21.000 vierkante km.

Volgens het officiële persbureau Xinhua was de missie de meest gecompliceerde en uitdagende in de geschiedenis van de Chinese ruimtevaart. De stalen moeten verhuizen naar een laboratorium in Peking waar wetenschappers hopen informatie te verwerven over de ouderdom, de samenstelling en de geschiedenis van de Maan.