Vakbonden dreigen met acties bij Skeyes

De drie vakbonden bij luchtverkeersleider Skeyes hebben een stakingsaanzegging ingediend. Ze vinden dat de directie het sociaal overleg niet ernstig neemt. “We stellen veel vragen, maar krijgen geen antwoorden”, zegt Laurent Malengreau van de socialistische ACOD.

De bonden klagen niet alleen over de inhoud van de gesprekken, die onder meer gaan over het heronderhandelen van bepaalde Covid-maatregelen, maar ook over de manier waarop ze gevoerd worden. “We vragen bijvoorbeeld om documenten een week voor een vergadering te krijgen, maar ze blijven ze maar geven op het laatste nippertje op de vergadering”, zegt Malengreau.

De bonden zeggen te beseffen dat acties heel slecht zouden vallen in de zwaar door de coronacrisis getroffen luchtvaartsector. “Maar er was echt geen andere mogelijkheid”, zegt Malengreau.

De acties, volgens de procedure pas mogelijk over twee weken, kunnen nog vermeden worden. “We geloven nog altijd in sociaal overleg en hopen dat de directie daar ook van overtuigd kan worden”, zegt Kurt Callaerts van ACV Transcom. Vrijdag is er al een eerste verzoeningspoging, zegt hij.

De directie reageert dat er nog maar één discussiepunt overblijft. “De bonden zijn het blijkbaar niet eens met een regeling over het wegwerken van historisch opgebouwde verlofdagen tot en met 2019 en verlofdagen van 2020, waarmee we vermijden dat er systemen van tijdelijke werkloosheid en salarisbesparingen nodig zijn”, zegt woordvoerder Dominique Dehaene.