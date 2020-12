Premier De Croo verdedigt begroting na felle kritiek van oppositie: “Zijn we vergeten dat we in de grootste gezondheidscrisis zitten sinds mensenheugenis?”

De plenaire Kamer debatteert woensdag al de hele dag over de eerste volwaardige begroting sinds 2018. De oppositie spaart haar kritiek op het hoge begrotingstekort en dito schuld niet, tot verbazing van premier Alexander De Croo. “Als ik sommigen hier bezig hoor krijg ik de indruk dat we vergeten zijn dat we in de grootste gezondheidscrisis zitten sinds mensenheugenis en de zwaarste economische crisis sinds WOII.”

Vooral N-VA, Vlaams Belang en PVDA schoten woensdagmiddag met scherp. “Deze regering rekent zich rijk”, zei N-VA-Kamerlid Sander Loones bijvoorbeeld. “We hebben de slechtste begroting van heel Europa, op Spanje na.” Vlaams Belanger Wouter Vermeersch verweet de regering “een rampzalige manier van aan politiek doen”. “Voor elke euro die de regering vindt, worden er twee andere uitgegeven. Er wordt geen buffer aangelegd en onder meer de betaalbaarheid van de pensioenen komt daarmee in gevaar”.

Aan de linkerkant van het halfrond verweet de PVDA de Vivaldi-ploeg dan weer dat ze kwetsbare groepen te weinig ondersteunt en het geld niet haalt waar het zit. Marco Van Hees had het ook over een gebrek aan transparantie, omdat er volgens hem gretig gebruik wordt gemaakt van interdepartementale provisies (kredieten voor uitgaven die nog niet zeker zijn of waarvan de impact niet duidelijk is, red) om uitgaven te verbergen. “Dat is in strijd met de wet en antidemocratisch, want er is geen parlementaire controle meer mogelijk.”

De Croo: “Klassieke oppositietaal”

Premier Alexander De Croo verbaasde zich over de “klassieke oppositietaal”. “Het valt mij op dat er bij bepaalde mensen een gebrek is aan realiteitsbesef. Als ik sommigen hier hoor spreken over het feit dat de uitgaven en de schuld stijgen, dan lijkt het alsof dit een gewone begrotingsdiscussie is en alsof we vergeten zijn dat we in de grootste gezondheidscrisis zitten sinds mensenheugenis en de zwaarste economische crisis sinds WOII”, zei hij.

De Croo verdedigde de begrotingskeuzes van zijn regering. “We hebben een ganse reeks ondersteuningsmaatregelen genomen, ook op sociaal vlak, omdat dat op dit moment ook te rechtvaardigen is. Dat heeft natuurlijk een impact op de begroting, maar als we die maatregelen niet zouden nemen, dan zien we over 20 jaar nog de impact van de drama’s die we veroorzaken op de economie en de gezinnen. Het is de logica zelve dat we die inspanningen nu doen.” De premier benadrukte ook dat de steunmaatregelen “schouder aan schouder met de regeringen van de deelstaten” zijn beslist.

Inspanning

De begrotingstabellen van de Vivaldi-regering voorzien een inspanning van 950 miljoen euro, bijvoorbeeld via fraudebestrijding, tegenover 1,9 miljard euro aan nieuw beleid. In dat laatste zit onder meer de verhoging van de minimumpensioenen en de verhoogde investeringsaftrek.

In maart staat al een eerste begrotingscontrole geprogrammeerd. Wellicht moeten er er dan bijsturingen gebeuren, omdat er in de budgettaire oefening nog geen rekening werd gehouden met het effect van de tweede lockdown of de brexit op de economie en de openbare financiën. Bovendien is er nog geen duidelijk zicht op de mate waarin de economie volgend jaar kan heropleven.

De Kamer heeft de algemene bespreking van de begroting intussen afgerond, maar gaat nu verder met de thematische besprekingen. Die gaan wellicht de nacht in.