“Een zwarte dag voor dierenwelzijn”: draait Europa de klok terug op verbod op onverdoofd slachten?

Blijft het verbod op onverdoofd slachten in ons land overeind of niet? Donderdag kennen we daar het antwoord op. Enkele geloofsgemeenschappen trokken naar de rechter en nu zal het Europees Hof van Justitie bepalen of dat verbod in strijd is met de Europese wetgeving. Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) hoopt alvast dat het verbod standhoudt.