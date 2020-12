Politie moest bus vorderen voor deelnemers lockdownfeestje in Antwerpen

Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot drie maanden en boetes tot 4.000 euro gevorderd voor vijftien jongeren die hadden deelgenomen aan een lockdownfeestje in een airbnb aan de Lange Nieuwstraat in Antwerpen. Een van de aanwezigen was kort daarvoor al twee keer veroordeeld voor het schenden van de coronamaatregelen. Voor hem werd dan ook de maximumstraf gevorderd.

De politie was op 11 november om 4 uur ‘s nachts naar de airbnb gestuurd, omdat buren over geluidsoverlast hadden geklaagd. Toen de agenten aanbelden, hoorden ze iemand “shit, politie” roepen. Pas tien minuten later werd er open gedaan. De agenten troffen een grote hoeveelheid alcohol aan, alsook ballonnetjes die op het gebruik van lachgas kunnen wijzen.

“Er waren vier personen aanwezig en zij dachten ten onrechte dat dat een toegelaten aantal was. De meeste deelnemers hadden zich op het dakterras verstopt. Er werden in totaal vijftien meerderjarigen en twee minderjarigen aangetroffen. De politie moest een bus vorderen om ze over te brengen naar het commissariaat”, zei de procureur.

Hij eiste voor de meeste deelnemers twee maanden cel en boetes van 1.600 of 2.400 euro. Voor een jongeman die al op 14 en 21 oktober veroordeeld werd voor het schenden van de coronamaatregelen werd de maximumstraf gevorderd: drie maanden cel en 4.000 euro boete.

“Wilden hen niet op straat laten staan”

Vier van de beklaagden vertelden de rechtbank dat ze de airbnb gehuurd hadden om een verjaardag te vieren. “Kort voor de avondklok inging, stonden er acht of tien mensen voor de deur die uit hun airbnb waren gezet en die vroegen of ze bij ons mocht blijven. We kenden er enkelen van en wilden hen niet op straat laten staan”, klonk het. Ook enkele meisjes die hun laatste trein hadden gemist, kwamen naar de airbnb afgezakt. “En dan is het helemaal uit de hand gelopen.”

De rechter wees hen erop dat ze zelfs met hun viertjes al de coronamaatregelen geschonden hadden. “Maar als we die airbnb met twee huren, mogen we toch ieder één iemand uitnodigen?”, klonk het verontwaardigd. De rechter legde nogmaals uit wat er mag en niet mag, maar echt overtuigd leken de beklaagden niet.

Woensdag kwamen de laatste drie dossiers aan bod van een eerste reeks themazittingen. De vonnissen volgen op 20 januari. De volgende themazittingen over lockdownfeestjes worden eind januari gehouden.