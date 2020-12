Ritchie De Laet speelt na zware botsing voor rust nog voort, maar geeft in tweede helft zelf aan dat het niet meer gaat

Opnieuw pech voor Ritchie De Laet. De flankverdediger van Antwerp kwam net voor de pauze in botsing met ploegmaat Batubinsika en bleef enige tijd op de grond zitten. Toch speelde hij nog even verder. Na de pauze bleek hij niet meer verder te kunnen.

De Laet hoopte tijdens de rust volledig te recupereren van de botsing maar moest na enkele minuten in de tweede helft toch naar de kant nadat duidelijk werd dat hij niet meer verder kon. Er is de jongste weken veel te doen geweest rond voetballers en hoofdblessures. Jan Vertonghen getuigde in een podcast bij de VRT over hoe hij in het CL-duel met Ajax bleef verder spelen ondanks een botsing. Geen goede beslissing, bekende Vertonghen nu. Hij speelde maandenlang met hoofdpijn en kon nooit zijn beste niveau bereiken.

LEES OOK. Jan Vertonghen sukkelde 9 (!) maanden met hoofdpijn en duizeligheid na klap: “Ik had niet mogen doorspelen”

Uitgerekend vandaag maakte de internationale Spelregelcommissie bekend dat vanaf januari 2021 er uitgebreide tests van start met een extra wisselmogelijkheid binnen het voetbal, bij het vermoeden dat een speler een hersenschudding heeft opgelopen.

Deskundigen dringen al geruime tijd aan op maatregelen in het voetbal op het gebied van hoofdblessures. Vaak worden aangeslagen spelers bij hoofdletsel weer opgelapt waarna ze de wedstrijd toch vervolgen. Na afloop wordt soms alsnog een lichte of zware hersenschudding geconstateerd. De IFAB is van mening dat het welzijn van een speler beschermd moet worden, zonder dat het team wordt benadeeld vanwege een man minder op het veld. Ook wil de IFAB de druk op het medisch personeel verlichten om een snelle beoordeling te maken.