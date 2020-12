Voor het eerst een Overlegcomité zonder hoop: “Versoepelen ligt niet op tafel. Er is maar één prioriteit”

Handhaving en motivatie. Dat zijn de kernwoorden van de toespraken die premier Alexander De Croo en minister Frank Vandenbroucke morgen zullen houden. Eerst steekt het Overlegcomité voor de twintigste keer de koppen bijeen over de stand van zaken in de pandemie. Grote veranderingen moeten we niet verwachten, al sluit Vandenbroucke extra maatregelen niet uit.