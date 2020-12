België van slechtste van de coronaklas naar modelleerling: “Als we virus nu een tik geven, kunnen we derde golf voorkomen”

Eind oktober had ons land nog de slechtste coronacijfers in heel Europa. Maar de strenge maatregelen die toen werden genomen, werpen hun vruchten af. Want nu doen we het beter dan onze buurlanden.

Het ligt nog vers in het geheugen. De sterk stijgende curve bij het begin van de tweede golf, en de vrees voor overbelasting van de ziekenhuizen. Maar de strenge maatregelen die we toen hebben genomen, hebben wel degelijk gewerkt. Want door de regels al weken na te leven, doen we het vandaag beter dan buurlanden Nederland en Duitsland. “Maar we zitten nog niet in de veilige zone”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt). “In de Kerstvakantie moeten we de lichte stijging die we nu zien ombuigen.”

Of daarvoor nieuwe verstrengingen nodig zijn zoals in Nederland en Duitsland, laat Molenberghs in het midden. De motivatie om de huidige maatregelen consequent na te leven moet in ieder geval omhoog. “Bij sommigen lijkt de sense of urgency verdwenen nu het ergste achter de rug is, maar we moeten iedereen weer aan boord krijgen. Het reproductiegetal zit nipt boven de 1. Als we het nu een tik geven, dan kunnen we een nieuwe golf voorkomen.”

Waar is het dan misgelopen in de buurlanden? Nederland heeft te vroeg versoepeld. Kort na de eerste piek werden de maatregelen al teruggeschroefd. “Dat heeft de zaak weer aangejaagd, waardoor ze nu hard hebben moeten ingrijpen”, zegt Molenberghs. Duitsland deed het lange tijd goed, maar kon de cijfers niet meer onder controle houden, waardoor het nu ook volop voor een lockdown gaat. Beide landen staan er een pak slechter voor dan België.

Frankrijk lijkt qua aanpak en huidige situatie nog het meest op ons. Eind oktober trof president Emmanuel Macron zware maatregelen en daar houdt het land nu ook aan vast. “Zij zien net als wij de curve weer lichtjes stijgen”, zegt Molenberghs. De kerstvakantie wordt volgens hem een dubbeltje op zijn kant. “Tijdens vakanties is er minder mobiliteit, dat is natuurlijk goed. Maar er zijn ook de feestdagen. In de VS heeft Thanksgiving de epidemie aanzienlijk verergerd. Daar overlijden nu 3.000 mensen per dag, dat is een 9/11 per dag.”