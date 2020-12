Griezmann valt bij Barcelona op... met vlechtjes, Mbappé kiest bij PSG voor smurfblauw

Het was de avond van de wel héél opvallende kapsels. Zowel Antoine Griezmann (Barcelona) als Kilian Mbappé (PSG) kozen op deze doordeweekse woensdag voor een wel héél opvallende haartooi. Vlechtjes voor Antoine, smurfblauwe lokken voor Mbappé.

Of de kappers in Spanje momenteel de deuren moeten sluiten, is ons niet duidelijk. Maar als je het kapsel van de Franse wereldkampioen Antoine Griezmann bekijkt, dan ga je bijna hopen dat ze de deuren gesloten hebben. Hoe anders te verklaren dat Antoine Griezmann met twee ‘Pipi Langkousvlechtjes’ vanavond het terrein betrad. Opvallend, dat wel!

👀 | Wanneer je afwerking van hetzelfde niveau is als je kapsel. 😂#BarcelonaRealSociedad pic.twitter.com/ZlXiYFZSv6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 16, 2020

Een gelijkaardig verhaal in Frankrijk. Daar koos Kilian Mbappé voor een meer dan opvallend kleurspoeling. Fluogeel zagen we al vaker, het purper van Ryan Babel waren we ook al gewend. Maar het smurfblauw waarmee Mbappé vanavond over het veld raasde, hadden we nog nooit op een voetbalveld gezien. Of beide wereldkampioenen dit kapsel nodig hebben om op te vallen? Wij hopen voor hen van niet.