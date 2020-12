Schalke 04 kan voor 28e keer op rij niet winnen

In de Duitse Bundesliga verloor Schalke 04 woensdag thuis alweer met 0-2 van Freiburg, de achtste nederlaag dit seizoen. Benito Raman stond in de basis bij de thuisploeg, hij werd vervangen in 73e minuut. Het team uit Gelsenkirchen heeft nog maar 4 punten verzameld in 12 wedstrijden.

Roland Sallai maakte de twee doelpunten voor Freiburg (50e en 68e).

Schalke heeft sinds 17 januari 2020 niet meer gewonnen. Dat is ondertussen dus 28 wedstrijden geleden. Ze komen daarmee in de buurt van het record van 31 wedstrijden zonder overwinning van Tasmania Berlijn in het seizoen 1965-1966.