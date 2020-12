Vaccin van Johnson & Johnson “tegen eind januari” al klaar, “eind maart kunnen we beginnen vaccineren op grote schaal”

De studiefase van het vaccin van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson zal vermoedelijk tegen eind januari al afgelopen zijn, sneller dan verwacht. Dat heeft Paul Stoffels, de Belgische Chief Scientific Officer van het bedrijf, woensdagavond gezegd in ‘De Afspraak’. “Mits een snelle goedkeuring kunnen we tegen eind maart of begin april dan beginnen vaccineren op grote schaal, ook in België”, klinkt het.

“Er loopt momenteel een zeer grote studie in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika met meer dan 40.000 proefpersonen”, zegt Stoffels. “Tegen eind januari zou het resultaat daarvan bekend moeten zijn.” Dat is sneller dan verwacht, “omdat het coronavirus wereldwijd zo actief is, en we dus sneller resultaten hebben over de werking”, aldus Stoffels.

“Daarna dienen we het middel in bij de overheden, en beginnen de onderhandelingen met de Amerikaanse en Europese gezondheidsautoriteiten over goedkeuring. Dat proces zal vermoedelijk een maand in beslag nemen. Hopelijk krijgen we tegen het begin van maart groen licht, waarschijnlijk eerst in de VS en dan redelijk snel gevolgd door de EU. Dan kunnen we tegen het eind van maart of het begin van april beginnen vaccineren op grote schaal, ook in België.” Ons land kocht vijf miljoen dosissen van het Johnson & Johnson-vaccin aan. In tegenstelling tot andere vaccins, volstaat van dit vaccin één dosis.

“Brede bevolking pas later op het jaar gevaccineerd”

“Dat ik eerder sprak over vaccinaties tegen het eind van 2021? Wel, met de drie of vier verschillende vaccins die er binnenkort zullen zijn, zullen we hopelijk tegen de zomer alle gezondheidswerkers, ouderen, en mensen met bepaalde ziektes kunnen vaccineren”, zegt Stoffels. “Later op het jaar kan dan de bredere bevolking volgen. Het is overal ter wereld de bedoeling om eerst die mensen met het hoogste overlijdensrisico gevaccineerd te krijgen. Als dat lukt, zal de druk op de ziekenhuizen verminderen. En als we dat kunnen combineren met een degelijke teststrategie, zullen we ook al een heel stuk verder staan om deze hele pandemie achter de rug te hebben.”