Reclameborden Brussel tonen plots vreemde boodschap: “Tijd zal aan het licht brengen wat verborgen wordt”

Brussel - In Brussel zijn twee reclameborden gehackt waar cryptische berichten op verschijnen. “1984 is 2020. Tijd zal aan het licht brengen wat tot nu toe verborgen wordt”, staat er op eentje te lezen. De politie Brussel Hoofdstad-Elsene laat weten dat er een pv is opgesteld en dat ze de zaak onderzoeken.

Twee reclameborden van Clear Channel zijn woensdagavond in Brussel gehackt. Eentje in Laken, op de hoek van de Bockstaellaan en de Sint-Albaansbergstraat en een ander op het einde van de Dansaertstraat. Op dat tweede bord wordt een vergelijking gemaakt met ‘1984’, het boek van George Orwell waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. “Jij kijkt niet naar dit scherm, het is vice versa. 1984 = 2020”, staat er onder andere te lezen. Ook wordt er beweerd dat Covid niet bestaat.

Bij Clear Channel zijn ze op de hoogte van de situatie. “We zorgen ervoor dat de nodige middelen worden gemobiliseerd om dit incident zo snel mogelijk op te lossen en de bron daarvan te identificeren.”