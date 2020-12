Bleke Lukaku beslist wedstrijd vanop de stip in het voordeel van Inter, Mertens valt al vroeg uit

Alweer Romelu Lukaku! De spits van de Rode Duivels besliste vanop de stip de topper tussen Inter Milaan en Napoli na ene omstreden strafschop. Dries Mertens moest al vroeg het terrein verlaten nadat hij zich misstapte. Er wordt gevreesd voor een zware blessure.

Het was zeker niet de beste wedstrijd van Inter, noch van Romelu Lukaku. De spits van de Duivels stak doorgaans in de binnenzak van ex-Genkie Koulibaly. Toch was het opnieuw Lukaku die beslissend was. Darmian struikelde maar al te graag over de grijparmen van doelman Ospina. Strafschop en in het daaropvolgende tumult kreeg Insigne de rode kaart onder de neus geduwd. Lukaku twijfelde niet en trapte de winnende treffer tegen de touwen. Napoli, met een man minder, kwam nog dicht bij de gelijkmaker maar invaller Petagna trof in blessuretijd de paal.

GOAL | Nieuwe week, nieuwe doelpunt voor Romelu Lukaku! ?????????#InterNapoli pic.twitter.com/hY10y29PwQ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 16, 2020

Leider en stadsgenoot AC Milan kwam niet verder dan een gelijkspel op het veld van Genoa (2-2). Alexis Saelemaekers viel in de tweede helft in, Milan moes tot twee keer toe een achterstand wegwerken. Door dit gelijkspel kruipt Inter in het algemeen klassement twee punten dichter bij stadsgenoot Milan.