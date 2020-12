Lokale besturen krijgen naam van wie in quarantaine moet

Lokale besturen krijgen voortaan de naam en voornaam, het adres waar de persoon in quarantaine gaat en hoe lang die in afzondering moet leven. Zo kunnen ze efficiënter optreden tegen (hardnekkige) corona-overtreders die zich niet aan de quarantaine houden.

Het Vlaams Parlement heeft een aanvulling goedgekeurd op het decreet over het preventiebeleid en de contactopsporing. Steden en gemeenten krijgen meer persoonsgegevens van mensen die positief testten, mensen die een verhoogd risico lopen op besmetting en mensen die terugkeren uit een rode zone in het buitenland. Dat voor een effectievere handhaving.

“Steden en gemeenten kunnen op de hoogte gebracht worden van de naam en voornaam, het adres waar de persoon in afzondering gaat en de termijn van de afzondering”, legt indiener Katrien Schryvers uit. Volgens de CD&V-politica is dat vooral om op te treden tegen wie hardleers is.

Nog een nieuwigheid. Mensen die terugkeren uit een rode zone moeten sowieso verplicht in afzondering en daar is zelfs geen bevel van een ambtenaar-arts meer voor nodig.

Uitzonderingen

N-VA-parlementslid Lorin Parys en Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz erkennen dat het moeilijk is om een goed evenwicht te vinden tussen van de rechtsstaat en de volksgezondheid, maar zij benadrukken dat de maatregelen tijdelijk en proportioneel zijn.

Zo wijst Parys op de uitzonderingen op de algemene quarantainemaatregelen. “Iemand die voor een essentiële verplaatsing uit het buitenland komt, iemand die minder dan 48 uur in het buitenland verbleef en wie via de zelfevaluatie van de Passenger Locator Form niet als hoogrisico wordt aangemerkt, moet niet in quarantaine”, aldus Parys.