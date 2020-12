Kristian Arnstad, de jongste van de paars-witte jeugdbende: “Meer kansen bij Anderlecht dan bij Ajax”

Kompany’s Kids Club. Het is geen kinderdagverblijf, maar wel een mooie bijnaam voor de jeugdige bende waarmee Anderlecht dinsdag KV Oostende klopte. Een mix van eigen jeugd en aangekochte talenten. De jongste op het veld was de amper 17-jarige Kristian Arnstad. De Noor werd in 2019 gehaald als “grootste talent van Scandinavië” en kreeg nu voor de tweede keer speelgelegenheid. “Was ik echt jonger dan Kompany bij mijn debuut?”

Jürgen Geril