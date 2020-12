Anderlecht zoekt spits in Oekraïne: Kukharevych was al op de club, maar paars-wit droomt ook van nieuwe huur Nmecha

Anderlecht talmt niet. Het huidige seizoen is nog niet halfweg, maar paars-wit denkt al aan het volgende. Daarom bezocht Mykola Kukharevych, een 19-jarige spits van Rukh Lviv de club. Hij kan een aanwinst worden, wellicht voor deze zomer. Al wil RSCA ook met Man City praten over een nieuwe huur van Lukas Nmecha.

Jürgen Geril en Thomas Standaert

Anderlecht is op zijn zachtst gezegd geen rijke club meer. Daarom zoekt paars-wit via zijn (data-)scouting naar opportuniteiten. Zo kwamen ze Mykola Kukharevych op het spoor. Deze 19-jarige aanvaller van 1.93 meter speelt slechts bij Rukh Lviv - de op twee na laatste in Oekraïne - maar RSCA ziet er potentieel in. Hij is een type Yaremchuk: groot en stevig, maar toch snel en technisch.

De onderhandelingen zijn al opgestart en de afgelopen dagen bezocht Kukharevych de club. Dinsdag woonde hij de match tegen Oostende bij en gisteren was hij present op Neerpede. Of hij al medische tests aflegde is niet duidelijk, want Anderlecht wil hem normaal pas voor volgend seizoen.

Sowieso is Kukharevych nog geen afgewerkt product. Pas in 2019 debuteerde hij in de tweede klasse met 2 goals in 6 matchen. Na de promotie trof hij dit jaar één keer raak in 12 duels. Bij de nationale beloften van Oekraïne scoort hij gelukkig vlotter. Bovendien is hij betaalbaar. De spits ligt wel nog vast tot 2024, maar zijn marktwaarde bedraagt nog geen 100.000 euro.

Praten met City

Afwachten of er een deal komt, maar Anderlecht anticipeert. Dé vraag is immers wat er volgend seizoen met Lukas Nmecha (22) gebeurt. Die wordt nu gehuurd van Manchester City en maakte al indruk met 9 goals. Helaas heeft RSCA geen aankoopoptie, want dat was onbetaalbaar. Toch blijven de Brusselaars niet bij de pakken zitten. Ze gaan aan City laten weten dat zij de eerste kandidaat zijn om Nmecha eventueel nog een seizoen te huren.

Maar is dat realistisch?. De Duitser droomt nog van een topcompetitie en heeft nog één jaar contract bij Man City. Als hij pakweg 15 keer gescoord heeft, zal Guardiola hem mogelijk willen testen of anders zullen de Citizens hem misschien ten gelde maken. Als is het voor Anderlecht nooit verkeerd om te proberen.