Antwerp zit in een dip: “Wellicht kunnen heel wat jongens extra rust gebruiken, ja”

Antwerp zit in een dip: heel wat jongens lijken extra rust te kunnen gebruiken. “Wellicht wel, ja”, zei Ivan Leko na de nederlaag tegen Zulte Waregem.

“Voor de match is dat moeilijk te voorspellen”, aldus Leko. “Als iemand alles blijft geven en toont dat hij echt wil spelen, is het ook moeilijk om die rust te geven en op de bank te zetten. Maar wellicht is het toch nodig. Ik zie ook wel dat mijn ploeg niet meer dezelfde ploeg is als drie weken geleden. Dat kan helaas gebeuren. Rafa bijvoorbeeld, die speelde misschien het beste voetbal uit zijn carrière. Maar de voorbije tien dagen was hij minder. Idem voor Hongla, die met Rafa misschien onze beste speler was, en enkele anderen. Maar ik ga hen nu niet bekritiseren of afmaken. Want als je ziet wat voor inzet, mentaliteit, discipline en ook kwaliteit mijn spelers sinds 15 juni al hebben getoond, kan ik alleen maar trots zijn. Al ben ik nu natuurlijk triest en teleurgesteld over de laatste resultaten.”

Door die resultaten is het nu heel moeilijk om een balans op te maken. Antwerp won de beker, overwintert Europees, maar lost in de competitie na deze nieuwe nederlaag (even?) de rol voorin. Als we vragen naar een balans, verwoordt Leko het zo: “Voetbal kan nice zijn en voetbal kan sad zijn. Toen de resultaten goed waren, zei ik al dat we niet zo goed waren als die resultaten lieten uitschijnen. Maar nu de resultaten slecht zijn, zijn we ook niet zo slecht als ze laten uitschijnen.”

Hoe dan ook moet hij in de laatste duels voor de winterstop – op Waasland-Beveren en thuis tegen Charleroi – punten pakken. Alleen wordt het dilemma voor Leko, die tot nu toe weinig roteerde, almaar groter: nu dan wél wat spelers wisselen of toch blijven kiezen voor de – in zijn ogen – sterkste elf?

Dury: “Een pluim voor het hele team”

Een overwinning tegen Antwerp en dus weer wat meer voorsprong op rode lantaarn STVV, de tegenstander van volgende week. Ja, het was wel het avondje van Zulte Waregem.

“Onze start was nochtans moeizaam”, bekende coach Franky Dury. “Maar met de minuut werden we balvaster en groeide het vertrouwen. Die goal voor rust gaf ons de energie om de volle 90 minuten te blijven gaan. Ik moet echt een pluim op de hoed van mijn team steken. Ze hebben 94 minuten gestreden voor deze overwinning.”

Enig minpuntje was wel het vroege uitvallen van Thomas Chory, maar diens vervanger, Jelle Vossen, zorgde wel voor de assist voor het enige doelpunt van de wedstrijd. “Voor het vertrouwen doet het natuurlijk altijd deugd om je steentje bij te dragen”, klonk het. “Door deze zege kunnen we met vertrouwen toeleven naar de belangrijke wedstrijd tegen STVV van zaterdag.”