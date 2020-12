Yves Vanderhaeghe: “Deugddoende zege die vertrouwen geeft”

Kortrijk-trainer Yves Vanderhaeghe was tevreden met de prestatie van zijn elftal tegen Standard: “Deze zege doet deugd. Het was dringend nodig, zeker als je ziet dat de ploegen achter ons ook punten pakten. Deze zege geeft vertrouwen, maar ik blijf graag bescheiden. De weg is nog lang.”

Kortrijk kon heel snel het verschil maken. “Dat plaatste ons in een zetel. De 3-0 werd afgekeurd voor nipt buitenspel. We moesten nog een kwartier serieus bikkelen om de drie punten binnen te halen. Dit was over de hele lijn een heel goede prestatie. Dat we nu op twee punten van de top acht komen? Nogmaals, ik weiger te dromen. De weg is nog erg lang.”

Julien De Sart: “Referentiematch die broodnodig was”

Dat beseft ook Julien De Sart. “Het is een erg raar kampioenschap dit jaar. Het is heel gesloten. Er staan veel teams zo kort op elkaar dat je met een zege meteen heel snel stijgt, maar ook het omgekeerde is waar. Daarom waren de drie punten broodnodig, want de teams achter ons wonnen ook. Dit was de referentiematch waar we naar zochten. Het was frustrerend dat het altijd net niet was.”

Kortrijk liet dit seizoen punten liggen tegen Beerschot, Zulte Waregem en Charleroi. “Het is te vaak net niet. We hebben de kwaliteiten om een plek in de play-offs te halen. Hoe het komt dat we er dan zo vaak naast grepen? Misschien een gebrek aan ambitie. Mocht er meer geld geïnvesteerd worden in de spelerskern, zou er meer mogelijk zijn. Het is precies alsof het niet echt nodig is dat we die play-off 1 spelen. Ik blijf alleszins focussen op die top acht. Deze match geeft ons een boost. Nu kunnen we zonder druk naar Genk.”