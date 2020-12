Zege en assist voor Doku tegen Marseille, Denayer kan niet winnen met Lyon

Jason Denayer stond 90 minuten op het veld in het op 2-2 geëindigde duel van Olympique Lyon tegen het bescheiden Brest op de 15e speeldag in de Ligue 1.

Brest kwam op voorsprong dankzij een owngoal van Lyon-doelman Anthony Lopes, Memphis Depay maakte vanop de stip de aansluitingstreffer. Na een rode kaart van Paul Lasne bij Brest en de 2-1 van Maxwel Cornet (81.) leek de overwinning op zak voor Lyon. Maar Romain Faivre zette in de 93e minuut een strafschop om: 2-2.

Na vijf opeenvolgende zeges moet Lyon zijn tweede plaats afstaan aan PSG. L’OL is derde met 30 punten, 2 minder dan koploper Lille en 1 minder dan PSG.

Rennes en Jérémy Doku versloegen Marseille met 2-1. L’OM moest met tien man voortspelen na een rode kaart in de 36e minuut voor Pape Gueye, die even voordien nog de score had geopend (24.). De Bretoenen gingen in de tweede helft op en over de bezoekers dankzij goals van Hamari Traoré (63.) en Adrien Hunou (83.). Doku zorgde met een voorzet voor de assist bij het eerste doelpunt van Rennes.

Marseille, dat voor het eerst in de competitie verloor sinds 17 september, is 4e met 27 punten. Rennes staat op de 6e plaats met 25 punten.

De 18-jarige Eliot Matazo mocht bij de rust invallen bij Monaco, dat met 0-3 verloor van Lens. De bezoekers leidden al met die score na de eerste helft. Ze profiteerden van de manmeersituatie na rood voor Disasi (23.).

Monaco is 8e in de stand met 23 punten, Lens telt 1 punt meer.