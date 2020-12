Red Flame Justine Vanhaevermaet vergezelt Janice Cayman in achtste finales Champions League

Red Flame Justine Vanhaevermaet heeft zich met haar Noorse ploeg LSK Kvinner gekwalificeerd voor de achtste finales van de Champions League voetbal voor vrouwen.

De Noren verloren woensdag in de return van de zestiende finale in Lillestrom met 0-1 tegen het Wit-Russische FC Minsk. Dat volstond om door te stoten want vorige week was de heenwedstrijd in Wit-Rusland op 0-2 geëindigd. Vanhaevermaet speelde centraal achterin de volledige match.

Eerder op de dag werd Julie Biesmans met PSV uitgeschakeld door Barcelona. Dinsdag plaatste Janice Cayman zich met titelverdediger Lyon wel voor de laatste zestien ten koste van Juventus.

De achtste finales worden in maart afgewerkt.