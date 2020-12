Alweer drie punten erbij voor Bayern München, dat woensdag met 2-1 te sterk was voor Koen Casteels en Wolfsburg. Robert Lewandowski scoorde z’n 249ste en 250ste in de Bundesliga, maar ‘Der Rekordmeister’ had de zege toch vooral te danken aan Manuel Neuer. De Duitse doelman pakte in het slot uit met dé save van de week van een niet te missen kans van Bartosz Bialek. Gezien Courtois, Oblak, Alisson en Buffon?