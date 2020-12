Tenerife gaat volledig op slot: vanaf zaterdag gaan grenzen dicht, niemand mag nog binnen of buiten

Tenerife sluit in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn grenzen. Niemand mag het populaire Canarische eiland nog buiten of binnen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden. Daar valt vakantie niet onder. De regionale premier van de Canarische Eilanden heeft de maatregelen getroffen om de stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus een halt toe te roepen.