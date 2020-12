Schaatstrainer had seksuele relatie met 14-jarige leerlinge: “Hij zegt steeds dat zij het initiatief nam, maar wat weet zo’n meisje nu van seks?”

Hulshout -

Elke woensdag kwam J.B. (28) bij L., het jonge schaatstalent dat hij trainde, en haar familie thuis in Westmeerbeek (Hulshout) eten. Stiekem had de schaatsleraar een relatie met de toen amper 14-jarige L. Ze hadden seks, hij stuurde haar masturbatiefilmpjes van zichzelf en toonde haar porno zodat ze kon ‘bijleren’. “Hij ging sluw te werk. Achteraf besefte L. pas dat ze dingen gedaan heeft die ze eigenlijk niet wilde”, klonk het in de rechtbank van Turnhout. B. riskeert een voorwaardelijke celstraf.