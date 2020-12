Hoe Club Brugge het hart van Noa Lang veroverde: “Heel eerlijk? Ik wilde helemaal niet naar België”

Met vier doelpunten en drie assists heeft Noa Lang zijn start bij Club Brugge niet gemist. De Nederlander is dan ook een vaste waarde in het team van Philippe Clement. En dan te zeggen dat hij aanvankelijk geen zin had in een Belgische avontuur.

De 21-jarige aanvaller doorliep de jeugdreeksen van Ajax en maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van de Nederlandse topclub. Een droom die in vervulling ging, zeker toen hij prompt een hattrick scoorde tegen FC Twente in de Eredivisie. Maar na een degelijke huurperiode bij de club uit Enschede en een goeie voorbereiding kreeg hij geen nieuwe kans in Amsterdam.

“Als ik meer wilde spelen, moest ik Dusan Tadic maar uit de basis spelen”, aldus Lang in een interview met Voetbal International. En dus keek hij naar andere oplossingen. Al was hij niet meteen onder de indruk van de interesse van Club Brugge. “Heel eerlijk? Toen ik voor het eerst van die interesse hoorde, zei ik nee. Ik wilde niet naar België. Het enige wat ik in mijn hoofd had, was slagen bij Ajax. Opeens was mijn droom weg. De eerste wedstrijden van Ajax na mijn vertrek heb ik gewoon niet kunnen kijken. Het ging niet.”

Maar gaandeweg kreeg Lang meer zin in een Belgisch avontuur. “Nee, ik heb geen spijt. Club Brugge is echt een fantastische club. Ik voelde direct waardering. Ze wisten alles van me en deden veel moeite om me te halen. Bovendien lag er een plan. Na dat eerste gesprek kreeg ik dagenlang berichtjes. Van de trainer, de voorzitter, iedereen. ‘Nummer tien ligt klaar’ en ‘We hebben je nodig’. Toen heb ik gezegd: Zeg de andere clubs maar af. Ik ga naar Club.”