West Ham-spits Sebastien Haller scoort fantastische omhaal met een timing waar zelfs Cristiano Ronaldo jaloers op zou zijn

Christian Benteke was goed voor een doelpunt en een assist in het 1-1-gelijkspel van Crystal Palace tegen West Ham. Maar het was toch vooral Sebastien Haller die de show stal. De Franse spits (ex-Utrecht) pakte na de pauze uit met een fantastisch doelpunt. Haller timede zijn sprong perfect en deed de netten trillen met een heerlijke omhaal.