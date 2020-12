Club Brugge heeft Amerikaanse aanvaller Daryl Dike op het oog

Club probeert in januari een nieuwe spits aan te trekken. De 20-jarige Amerikaan Daryl Dike (Orlando City, 8 goals in 17 matchen in de MLS) is een van de namen die gevolgd wordt, maar vermoedelijk gaat Club voor een meer ervaren speler. Met Youssouph Badji heeft het immers een andere jonge spits in de wachtkamer.