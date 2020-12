Verbod onverdoofd slachten blijft overeind: “Vlaanderen schrijft geschiedenis met Europees arrest”

Het Vlaams verbod op onverdoofd slachten schendt de godsdienstvrijheid niet. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is bijzonder opgetogen. “We schrijven vandaag geschiedenis. Het Hof bevestigt dat Vlaanderen de godsdienstvrijheid niet schendt door verdoofde slacht te verplichten. Dat betekent dat nu in héél Europa de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten”, zegt Weyts. Gaia-topman Michel Vandenbosch is extatisch. “Dit is één van de mooiste dagen van mijn leven.”

De rechters in Luxemburg moesten zich over de kwestie buigen na een prejudiciële vraag van het Belgische Grondwettelijk Hof. Verschillende joodse en moslimverenigingen waren tegen het decreet naar dat Hof getrokken. Zij stelden dat het verbod op onverdoofd slachten de godsdienstvrijheid schendt. Het Europees Hof van Justitie oordeelt nu dat dat niet het geval is. Het Belgisch Grondwettelijk Hof moet nu een finaal arrest vellen, maar doorgaans volgen ze het Europese arrest.

Gaia-topman Michel Vandenbosche reageert extatisch. “Dit is de mooiste dag van mijn leven”, klinkt het in een persbericht. “Vandaag is een grote dag voor GAIA maar vooral voor honderdduizenden dieren, die met dit arrest de helse pijnen van het onverdoofd slachten voor religieuze gebruiken bespaard zullen blijven.”

“De zaak zal nu nog afgehandeld worden voor het Belgisch Grondwettelijk Hof”, voegt Anthony Godfroid, de raadsman van Gaia, nog toe. “Het is echter verplicht is het Hof van Justitie te volgen. Dit wordt een formaliteit. Ik zeg: de dieren hebben gewonnen en de religieuze hardliners haalden bakzeil.”

Ook minister Weyts is bijzonder blij met het Europees arrest. Hij hoopt dat het Grondwettelijk Hof “op basis van deze historische uitspraak” nu snel tot een arrest kan komen. “We reiken nu alvast de hand naar de geloofsgemeenschappen die het verbod aangevochten hebben. Laat ons nu de bladzijde omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn.”

“Debat nieuw leven in geblazen”

Deze beslissing “blaast het debat in het Brussels Gewest nieuw leven in”, zegt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, in een reactie. Zijn Waalse tegenhanger Céline Tellier, heeft het over “uitstekend nieuws voor de dieren”.

Brussel, dat nog geen gewestelijke ordonnantie heeft over de materie, zegt dat de uitspraak het debat in het gewest nieuw leven inblaast. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, erkent dat het programma van de Brusselse regering “de partners van de regeringsmeerderheid niet in de ene of de andere richting bindt”. “Elke ontwikkeling op dit gebied vereist een sereen overleg met alle betrokken partijen om een goed evenwicht te vinden tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid.”

In Wallonië is sinds 1 september 2019 wel al een verbod op onverdoofd slachten van kracht. Voor Waals minister Céline Tellier (Ecolo) bevestigt de uitspraak van het Europese Hof van Justitie “de proactieve oriëntatie van Wallonië”. “Dit is uitstekend nieuws voor dieren. Ik ben ervan overtuigd dat er alternatieven kunnen worden gevonden om dierenwelzijn en religieuze overtuigingen te verzoenen. Ik steun ook verschillende onderzoeken en innovaties op het gebied van dierenwelzijn om in deze richting te bewegen”, zei ze in een verklaring.