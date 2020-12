Zure nederlagen dwingen Mourinho en Gattuso tot opmerkelijke uitspraken: “Hij kan ook doen alsof hij het niet hoorde”

Tottenham ging in extremis met 2-1 onderuit tegen Liverpool. Jürgen Klopp was dus de betere van José Mourinho. De Portugees was na afloop een vat vol frustratie.

Liverpool had liefst 76 procent balbezit en noteerde zeventien doelpogingen tegenover acht voor de Spurs. Maar toch vond Mourinho dat zijn ploeg de betere was.

“José vertelde mij dat het beste team had verloren. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar dat was niet zo”, vertelde Klopp na afloop stomverbaasd. “Ja, zij scoorden en hadden twee goede kansen. Maar buiten dat controleerden wij de wedstrijd. Het is een meer dan verdiende zege. Ik vond het doelpunt van Tottenham buitenspel. De VAR heeft het twintig keer bekeken. Toen ik het zag, vond ik het direct buitenspel.”

Foto: ISOPIX

“We speelden om te winnen. We gingen hier niet voor een punt”, zei Mourinho over het duel op Anfield. “Een punt zou een eerlijk resultaat zijn geweest, maar wij speelden om te winnen en kregen de beste kansen. Dit voelt als een heel oneerlijk resultaat, maar dat is voetbal.”

De Portugees had daarnaast ook wat te zeggen over het gedrag van Klopp langs de zijlijn. “Als ik me zo zou gedragen, dan werd ik direct weggestuurd. Een minuut later zit ik dan op de tribunes. De scheidsrechters laten hem gewoon doen. Dat is niet mijn probleem. Ik vind het jammer ik me niet zo kan gedragen, maar dat is nu eenmaal de realiteit.”

Foto: AP

Vloeken

In Italië was er ook een trainer gefrustreerd. Gennaro Gattuso zag zijn Napoli met 1-0 verliezen van Inter dankzij een penaltydoelpunt van Romelu Lukaku. In alle tumult kreeg Napoli-kapitein Lorenzo Insigne een rode kaart voor het beledigen van de scheidsrechters.

“Dit gebeurt echt alleen in Italië”, fulmineerde Gattuso. “Ik heb aan de ref gezegd dat hij twee minuten voordien Insigne nog feliciteerde met zijn uitmuntend gedrag als kapitein. Je kan een speler, zeker geen kapitein, het veld toch niet afsturen omdat die ‘f*ck off’ zegt na een dubieuze penalty? In Engeland doen ze dat constant en daar gebeurt er niets mee. Toen ik speelde, was dat hier ook zo. Een scheidsrechter moet z’n gezond verstand gebruiken en beseffen dat dit nu eenmaal kan gebeuren. Dan doet hij maar alsof hij het niet gehoord heeft. Je kan een team zo niet met z’n tienen achterlaten. En Lorenzo zei het niet eens op een agressieve manier.”