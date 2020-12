“De motor is gestart en neemt toe in toerental”: kunnen we een derde golf nog vermijden?

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land gaat al dagenlang de hoogte in, momenteel zitten we aan een dagelijks gemiddelde van 2.368 besmettingen. Dat is 9 procent meer dan vorige week. En in sommige regio’s gaat het sneller dan in andere. Hoe komt dat? En valt een derde golf nog in de kiem te smoren? “We hebben de sleutel in de hand”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.